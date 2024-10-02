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Новая версия решения «1С:Интеграция КОРП» 1.0.4

Вышел в свет новый релиз корпоративной шины данных «1С:Интеграция КОРП», который получил номер 1.0.4. В этой версии разработчики реализовали OpenAPI для собственных сервисов, оптимизировали быстродействие, расширили механизм маршрутов, а работу с редактором маршрутов сделали более удобной. Об этом CNews сообщили представители ГК «ИТ-Экспертиза».

Разработчики поддержали передачу объектов расширений и интеграция с «1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией» и реализовали механизм «топиков» в транспортном слое: публикация; подписка; возможность настройки из центральной базы интеграции (ЦБИ).

Реализовали в ЦБИ возможность настроить в маршрутах валидацию пакетов по схеме xsd. Внедрили механизм «Универсальных соответствий» в маршрутах: соответствия значений по ключу; инструмент для разработчиков маршрутов; использование в кастомных (нетиповых) маршрутах.

Добавили REST-точки для основного обмена и больших пакетов. Поддержка произвольных заголовков: полезно для интеграции с системами Не-; важно для интеграции SOAP+REST.

Реализовали OpenAPI: для собственных сервисов и компонент маршрута «Внешний OpenAPI-сервис»; может быть использовано внешними сервисами.

Расширили механизм маршрутов: добавили более 20 новых компонентов маршрута, включая кластерные; внедрили больше возможностей для создания кастомных и сложных маршрутов.

Повысили удобство работы с редактором маршрутов: поиск компонентов; свертывание; формы для настройки сложных свойств. Сделали настраиваемую обработку исключений в маршрутах: улучшение обработки исключительных ситуаций.

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Реализовали параметрическую установку значений для реквизитов свойств у компонентов маршрутов: повышение удобства массовой настройки и обработки маршрутов; более удобные механизмы переноса маршрутов между контурами.

Улучшили следующие инструменты разработки и отладки: тест выгрузки; тест загрузки; регистрация.

Оптимизировали быстродействие: успешно пройдены нагрузочные тесты на 100 тыс. одновременно подключенных систем – участников обмена; более чем в три раза повысили быстродействие транспортного слоя при передаче сообщений.

Обновление на версию 1.0.4.1 возможно только с предыдущей версии (1.0.3.1).

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