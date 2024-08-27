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Анализ российского рынка приборов учета воды: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.

В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок приборов учета воды: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что в 2023 г. в структуре объема рынка приборов учета воды доля импорта составила 47,2%, а на долю отечественного производства пришлось 52,8%. Данная структура отмечается на протяжении последних семь лет. Об этом CNews сообщили представители NeoAnalytics.

В целом по итогам 2023 г. основной вклад в положительную динамику российского рынка внесли такие сегменты, как внутренне производство и импортные поставки. Экспорт показал отрицательную динамику. В частности, объем производства приборов учета воды увеличился за год на 13,6%. Во внутреннем производстве наметилась положительная динамика.

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Объем импортных поставок в прошлом году в натуральном выражении вырос на 13,2%, в стоимостном – на 15,4% по отношению к аналогичному показателю годом ранее. Среди ведущих стран-импортеров отмечаются такие страны, как Китай, Сербия, Турция и др. При чем, на китайскую продукцию приходится 85% в общей структуре импортных поставок.

В ближайшей перспективе российский рынок счетчиков воды ожидают неплохие перспективы. Предполагается, что в период 2024-2027 гг. драйвером роста рынка станут мероприятия по сбережению и проведению капитального ремонта жилого фонда в регионах России. Согласно прогнозам NeoAnalytics, темпы роста объема рынка приборов учета воды в 2024-2027гг. ожидаются на уровне 4-5%. В 2027 г. объем российского рынка в натуральном выражении приблизится к отметке 17 тыс. шт. Прогнозируется, что объем будет расти за счет положительной динамики в производстве и импортных поставках.

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