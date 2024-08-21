Россияне пока не готовы к зарплате в цифровых рублях

Двое из трех россиян не хотят получать зарплату в цифровых рублях. В опросе сервиса по поиску работы Superjob приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны, осведомленных о цифровом рубле.

Только 13% россиян хотели бы получать зарплату в цифровых рублях: 7% — всю сумму, а 6% — только часть зарплаты. Мужчины более лояльны к переменам (16% против 9% среди женщин). Об этом CNews сообщили представители Superjob.

Россияне до 34 лет за зарплату в цифровых рублях чаще тех, кто старше.

67% не хотят получать зарплату в цифровом эквиваленте. 20% затруднились с ответом.

Ранее SuperJob выяснил, что осведомленность экономически активных граждан о новой форме отечественной валюте невысока: пока только каждый пятый россиянин знает о цифровом рубле в подробностях.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 390

Время проведения: 14-20 августа 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, осведомленное о цифровом рубле

Размер выборки: 1600 респондентов