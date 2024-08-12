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Приложение «VK Видео» установили 20 миллионов раз

С момента официального запуска в сентябре 2023 г. пользователи установили приложение «VK Видео» на мобильные устройства и Android TV 20 млн раз. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Больше всего установок — 11 млн — пришлось на Android, Android TV — почти 6 млн, iOS — 3 млн. Пик всех установок пришелся на июль, когда приложение загрузили почти два миллиона раз.

За первую неделю августа прирост аудитории standalone-приложения увеличился в 2,2 раза по сравнению со среднемесячными показателями июля, достигнув пика в 2,5 млн пользователей в сутки, включая мобильные устройства, так и смарт-телевизоры. Суммарное суточное время просмотра в приложении увеличилось в 2,6 раза и превысило 5 млн часов. Наибольшая глубина смотрения приходится на Smart TV – 200 минут в день.

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