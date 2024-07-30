Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект axenix
|

Количество поисковых запросов к «Яндексу» выросло во II квартале 2024 г. на 7%

Во II квартале 2024 г. число поисковых запросов к «Яндексу» выросло на 7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Среди проектов, способствующих росту количества поисковых сессий, — в том числе улучшение пользовательского опыта в тематических срезах и запуск нового сервиса «Нейро». Он дает один ответ на вопрос, используя все знания из интернета. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

С момента запуска «Нейро» им воспользовались 8,2 млн человек. Чаще всего пользователи спрашивают «Нейро» о науке и образовании, например, просят объяснить научный термин или теорию. Доля таких вопросов составляет около 30% — это втрое больше, чем доля аналогичных запросов к «Поиску». Почти четверть запросов (24%) — это вопросы из разных сфер жизни, например, как прошел футбольный матч или кто автор картины. Еще 5% запросов относятся к теме здоровья и образа жизни. В 3% случаев пользователи просят помочь решить практическую задачу или дать инструкцию.

В июне 2024 г. «Яндекс» обновил модель семейства YandexGPT 3, которая лежит в основе «Нейро». Теперь сервис точнее понимает суть запросов и дает более конкретные ответы. В результате количество ситуаций, когда «Нейро» предлагает не прямой ответ, а общие сведения по теме, сократилось вдвое. Кроме того, появилась возможность задавать вопросы «Нейро» голосом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Суверенный «убийца» Patreon под угрозой блокировки в России. Блогеры рискуют остаться без Boosty и без заработка

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Московский суд взыскал 1,5 млрд рублей с российского рекламного агентства в пользу «дочки» Google

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

В России вводятся жесткие ограничения в соцсетях: запрет на звонки от неизвестных и регистрация блогеров

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор Hisense RQ760N4IF1: холодильник будущего с интеллектуальными функциями

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Обзор Acer Predator Orion X POx-950: компактный игровой ПК «под ключ»

Показать еще

Наука

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024