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Бизнесу стала доступна предоплатная система подключения сервиса GigaChat

У юридических лиц и индивидуальных предпринимателей появилась возможность использовать GigaChat API, программный интерфейс доступа к нейросетевой модели GigaChat от Сбербанка, по предоплате. Клиент выбирает необходимые ему пакеты токенов, оплачивает, а затем пользуется ими для взаимодействия с сервисом. Ранее для бизнес-пользователей была предусмотрена только постоплатная схема — когда счет за фактически использованные услуги выставлялся в конце месяца. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Преимущества предоплатной схемы заключаются в том, что со стороны клиента не требуется заполнение, подписание и направление через электронный документооборот договора или заявления на присоединение к оферте. Достаточно выбрать на сайте необходимые пакеты, оплатить счет-оферту — и можно начать использовать сервис. При такой схеме использования GigaChat API бизнесу проще проводить закупочный процесс и прогнозировать бюджет: клиент может быть точно уверен, что не потратит на услуги больше запланированной суммы.

Кроме того, новый подход к оплате корпоративных тарифов позволит эффективнее тестировать гипотезы использования системы искусственного интеллекта для решения бизнес-задач. По сравнению с freemium-режимом корпоративным пользователям доступно использование сервиса в коммерческих целях: предоставляется расширенное количество потоков для взаимодействия с системой, которое по согласованию может быть дополнительно увеличено, а также есть возможность управлять системой фильтров (цензурированием).

Новый способ корпоративного подключения по предоплате станет приоритетным. При этом постоплатная схема также останется доступной как для текущих, так и для новых пользователей.

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