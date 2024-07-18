Каждый десятый подросток готов встроить в свой организм цифровое устройство

Чем рискует и одновременно какие возможности получит человек, который «достраивает» свою личность с помощью технологий искусственного интеллекта? Эксперты Института общественных наук Президентской академии Александр Асмолов, Галина Солдатова и Марина Гусельцева изучили связь технологической расширенности личности с принятием технологий искусственного интеллекта и инвазивных цифровых технологий.

В исследовании участвовали 1526 респондентов 14-30 лет, среди которых были выделены две группы: подростки 14-17 лет и молодежь 18-30 лет. Об этом CNews сообщили представители Президентской Академии.

Авторы работы отметили, что с каждым годом подростки все больше узнают и взаимодействуют с технологиями на основе искусственного интеллекта. Чаще стали использовать интернет вещей – за четыре года количество пользователей выросло почти в два раза: с 26% в 2019 г. до 55% в 2022 г. Также в два раза увеличилось число молодежи, использующих робототехнику – 13% (2019 г.) и 25% (2022 г.). А вот искусственным интеллектом стали пользоваться в три раза чаще – 11% (2019 г.) и 32% (2022 г.).

Преимущества и возможности в использовании технологий искусственного интеллекта в разных сферах своей жизни видят 38% подростков и 42% молодежи. Каждый десятый респондент (11% подростков и молодежи) прямо сейчас готов встроить в свой организм цифровое устройство на постоянной основе.

Воспользоваться генетическими и медицинскими усовершенствованиями человека на основе современных технологий готовы 28% подростков и 32% молодежи. И только 13% подростков и 15% молодежи нравится общаться с голосовыми помощниками, чат-ботами и другими программами на основе ИИ.

Исследование показало, что пользовательская активность молодежи в целом никак не связана с их предпочтениями и отношением к технологиям искусственного интеллекта, но они при этом видят возможности, которые предоставляют им программы ИИ и поэтому хотят, чтобы устройство стало частью их тела. А вот чем больше времени в сети они ежедневно проводят, тем больше им нравится общаться с голосовыми помощниками.

Что касается подростков, чем выше их пользовательская активность, тем с большей вероятностью они пользуются интернетом вещей. У молодежи эта закономерность распространяется практически на все виды исследуемых технологий: робототехнику, искусственный интеллект, интернет вещей.

Готовность воспользоваться технологическими усовершенствованиями слабо связана с индексом цифровой компетентности у подростков и молодежи. При этом чем выше этот уровень у молодежи, тем более они согласны с тем, что программы искусственного интеллекта дают им дополнительные возможности. А вот подростки и молодежь с высоким уровнем цифровой компетентности больше используют технологии интернета вещей, искусственного интеллекта и роботехнику, по сравнению с теми, кто об этих технологиях ничего не знает.

Авторы приходят к выводу, что развитие навыков ответственного использования цифровых инструментов и умения управлять своими технологическими расширениями у молодых людей позволяет им более осознанно взаимодействовать с современными технологиями, минимизировать связанные с ними риски и обеспечить конкурентное развитие общества в условиях стремительных цифровых трансформаций.