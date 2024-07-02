67% россиян доверяют отзывам о потенциальном работодателе в интернете – каждый второй отказывается от работы на их основании

78% соискателей проверяют информацию о работодателе в интернете и соцсетях. 45,4% доверяют опубликованным отзывам и принимали решение об отказе от трудоустройства на основании отзывов. Такие данные аналитики проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» получили в ходе исследования для аналитического центра «АльфаСтрахование». Об этом CNews сообщили представители компании «АльфаСтрахование».

54,6% соискателей читают новости о компаниях непосредственно на их информационных ресурсах или в СМИ. 34,3% изучают комментарии в социальных сетях от бывших и действующих сотрудников. 29% смотрят отзывы на HH или ищут их через поисковики. 8,1% стараются навести справки через знакомых, чтобы получить наиболее достоверную информацию.

45,4% участников опроса отказались от работы, встретив негативные отзывы о работодателе. 18% опирались на информацию о задержках зарплаты,15,7% – о характере руководителя. 4,5% – об условиях труда. 2,8% руководствовались сообщениями об отсутствии соцпакета или недостаточном его наполнении. 1,2% решили не идти в предложенную компанию из-за отзывов о коллективе.

При этом 61,8% опрошенных никогда не писали отзывы о работодателе. 25,4% делали это хотя бы один раз, но столкнулись с зачисткой информации с ресурса. 11% считают, что написание отзывов в интернете неинформативно, а история каждого устройства на работу сугубо индивидуальна.

«Сейчас отзывы о компании утаить почти невозможно. Поэтому проще заботиться об имидже, чем пытаться тушить пожары негативных комментариев от разъяренных сотрудников. Как мы видим, большинство опирается на информацию о финансовой стабильности организации и условиях труда в ней. Базовые условия комфорта превалируют в интересах потенциальных сотрудников, поэтому наличие гарантий достаточного социального обеспечения становится решающим фактором трудоустройства. Помимо создания этих условий важно и уметь решать потенциально конфликтные ситуации, которые могут вызвать негативное мнение о компании, даже если трудности были временными. Так как в конечном счете именно это влияет на возможности развития предприятий с точки зрения привлечения на них кадров», – сказала Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование».

Участие в опросе приняли 1527 человека.