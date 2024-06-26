Интерес онлайн-покупателей к сайтам интернет-магазинов растет по мере увеличения стоимости товара

Исследовательский холдинг РОМИР проанализировал поведение покупателей в интернете. Аналитики выяснили, что доля онлайн-покупателей, предпочитающих приобретать товары на сайтах интернет-магазинов, растет с увеличением стоимости категорий товаров. Среди основных преимуществ покупки через сайт — наличие скидок и промокодов, оригинальные товары, широкий ассортимент и большое количество отзывов, безопасная сделка и более низкие цены по сравнению с другими площадками. Об этом CNews сообщили представители РОМИР.

При покупке товаров стоимостью от 7 до 15 тыс. руб. онлайн 32% покупателей предпочитают пользоваться сайтами интернет-магазинов или брендов, при покупке товаров стоимостью от 15 до 25 тыс. руб. — 35%. При покупке наиболее дорогостоящих товаров сайтам интернет-магазинов или брендов отдают предпочтение 37% онлайн-покупателей.

27% покупателей бытовой техники в интернете приобретают товары этой категории через сайты онлайн-магазинов или брендов. Для мебели этот показатель составляет 26%, а для ювелирных изделий — 28 %.

Среди основных преимуществ покупки через сайт бренда или онлайн-магазин респонденты выделяют наличие скидок и промокодов, оригинальные товары, большое разнообразие товаров, большое количество отзывов на товары и продавцов.

Среди других причин выбора сайтов онлайн-магазинов для покупки респонденты называют возможность получения дополнительных услуг, таких как сервисное обслуживание (25%) и возможность консультации продавца о товаре (18%).

«Рост интереса онлайн-покупателей к сайтам интернет-магазинов по мере увеличения стоимости товаров обусловлен желанием получить ожидаемый уровень сервиса и качества товаров, а также наличием дополнительных услуг — индивидуальных консультаций и подбора товаров, скидок и бонусов по программе лояльности, расширенного гарантийного обслуживания и внимания к деталям со стороны магазина», — сказала директор по работе с клиентами РОМИР Маргарита Абрамкина.

Исследование проводилось в апреле 2024 г. с целью изучить покупательское поведение в Интернете. Во всероссийском онлайн опросе приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 до 65, которые совершают онлайн-покупки раз в квартал. В исследовании анализировался опыт покупки товаров категории FMCG-non food, которая включает непродовольственные товары повседневного употребления, за исключением лекарств.