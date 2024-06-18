ООО «Систел» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ООО «Систел» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу ОИК «Систел» и Postgres Pro Enterprise и Standard (версии 13, 14, 15, 16), а также их сертифицированных редакций. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

ОИК «Систел» — оперативный информационный комплекс, предназначенный для использования в составе автоматизированных систем диспетчерского и технологического управления электрическими распределительными сетями и аналогичными объектами электроэнергетики, функционирующих на подстанциях, электростанциях и диспетчерских пунктах распределительных сетевых компаний и крупных промышленных предприятий. Входит в реестр отечественного ПО.

Работая на рынке с 1992 г., ООО «Систел» имеет опыт проектирования и внедрения автоматизированных систем диспетчерского и технологического управления и учета электроэнергии для электроэнергетических и промышленных предприятий различного масштаба. ОИК «Систел» используется более чем на 1000 объектах электроэнергетики.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.