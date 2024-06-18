Разделы

ПО Софт Импортонезависимость
|

ООО «Систел» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ООО «Систел» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу ОИК «Систел» и Postgres Pro Enterprise и Standard (версии 13, 14, 15, 16), а также их сертифицированных редакций. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

ОИК «Систел» — оперативный информационный комплекс, предназначенный для использования в составе автоматизированных систем диспетчерского и технологического управления электрическими распределительными сетями и аналогичными объектами электроэнергетики, функционирующих на подстанциях, электростанциях и диспетчерских пунктах распределительных сетевых компаний и крупных промышленных предприятий. Входит в реестр отечественного ПО.

Работая на рынке с 1992 г., ООО «Систел» имеет опыт проектирования и внедрения автоматизированных систем диспетчерского и технологического управления и учета электроэнергии для электроэнергетических и промышленных предприятий различного масштаба. ОИК «Систел» используется более чем на 1000 объектах электроэнергетики.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Крупнейшая табачная компания России повесит на ИИ анализ и одобрение договоров

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Сбербанк перевел 43 тысячи серверов с Red Hat Linux на собственную ОС

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

В России создан станок с машинным зрением для производства печатных плат

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты

Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM

Самые умные мобильные кондиционеры: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024