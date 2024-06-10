«1С‑Рарус: Мониторинг производительности» вышел в новой версии

Разработчики «1С‑Рарус» выпустили новый релиз 1.1.2 сервиса для отслеживания параметров производительности высоконагруженных систем. Доработаны загрузка и анализ журнала регистрации «1С», усовершенствованы инструменты визуализации данных. Об этом CNews сообщили представители «1С‑Рарус».

Основные нововведения релиза 1.1.2 сервиса «1С‑Рарус: Мониторинг производительности»:

– Поддержка загрузки и анализа журнала регистрации «1С»: поддержан последовательный формат журнала регистрации (файлы lgp и lgf); сбор и отправка данных журнала регистрации осуществляется при помощи дополнительной настройки скрипта ts.py; доработаны сценарии «Анализ технологического журнала мониторинг (сервер)» и «Анализ технологического журнала (Диаграммы мониторинга)»; добавлен шаг расшифровки строки для журнала регистрации «Получить навигационную ссылку данных журнала регистрации».

– Справочник «Шаги сценария»: добавлен признак того, что шаг является шагом расшифровки строки диаграмм.

– Форма расшифровки диаграмм: добавлены открытие строковых значений колонок расшифровки диаграмм в отдельном окне с преобразованием служебных символов и фильтр по шагам расшифровки строки диаграмм при выборе шага расшифровки.

– Доска «Поставляемая доска универсальный монитор»: доработано построение диаграммы по длительным клиент-серверным вызовам; улучшен отбор; добавлена страница диаграмм по событиям SDBL и объединены все диаграммы по событиям DBPOSTGRS и DBMSSQL; доработано формирование данных круговой диаграммы.