Функция мгновенного старта WKey заработала на самокатах Whoosh

Функция wKey позволяет арендовать самокат мгновенно, в одно касание, без сканирования QR-кода, что сократит время начала поездки. Стартовать можно за две секунды: для активации СИМ достаточно зажать оба тормоза — и можно ехать. Новинка стала доступна пользователям программы лояльности на уровнях Go и Win.

Как выглядит обычная аренда до внедрения функции. Для начала поездки пользователю необходимо открыть приложение, активировать камеру, навести на QR-код самоката, а затем — подтвердить выбор в приложении.

Что изменится с новой функцией. С включенным wKey приложение и СИМ самостоятельно входят в контакт — для старта поездки не нужно тратить время, как раньше. Функция освобождает от манипуляций со смартфоном и QR-кодом: человек подходит к самокату, зажимает рычаги тормоза на две секунды — и поездка начинается. Не убирая руки с руля, можно оттолкнуться, нажать на газ и начать поездку. wKey можно будет включить и выключить в меню приложения.

Для пользователей wKey бесплатен. На стоимость поездки включенная функция не влияет. Завершить аренду нужно как обычно — через кнопку «финиш» в приложении. В будущем компания планирует расширить функции wKey и распространить их на финиш и режим паузы.