Разделы

ПО Софт Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Агентство мобильного маркетинга Appbooster разработало сервис для оптимизации страницы приложения в App Store и Google Play

Бесплатный инструмент поможет стартапам и независимым разработчикам эффективнее продвигать свои приложения и игры в сторах. Об этом CNews сообщили представители Appbooster.

Новый сервис помогает составить заголовок, подзаголовок и краткое описание для мобильного приложения и максимально наполнить их поисковыми запросами пользователей. Теперь работать с большим количеством ключевых слов – проще, а собирать релевантные метаданные можно за пару кликов в одном окне.

В отличии от аналогов инструмент полностью бесплатный и имеет уникальные функции, которые упрощают работу с текстовыми метаданными.

Сервис автоматически показывает дополнительные локали для выбранной страны в App Store – не придется каждый раз смотреть в справку Apple.

Слова из разных локалей в App Store окрашиваются разными цветами – сразу видно, по каким запросам будет индексация, а по каким – нет.

Сервис показывает общую популярность ключевых слов и число уникальных вхождений слова в поисковый запрос, больше не нужно оценивать на глаз.

В одном окне можно сравнить старое и новое описание. Сервис выделит красным потерянные слова, чтобы вы ничего не упустили.

Дмитрий Балдин, «РусГидро»: Вынужденный переход на open source приводит к увеличению поверхности кибератак
безопасность

Готовые описания для разных локалей можно скачать в один клик.

Сервис уже доступен для пользователей и будет полезен мобильным маркетологам, разработчикам, а также ASO-специалистам. Чтобы начать работу, понадобится только файл с поисковыми запросами. Его нужно загрузить в сервис и выбрать стор, для которого вы готовите описание.

Работа над проектом продолжается. В будущем команда Appbooster планирует добавить в сервис возможность автоматически генерировать описание приложения с помощью ИИ.

Александр Бабкин, Газпромбанк: Сейчас иностранные ИБ-решения в Газпромбанке замещены на 65%
безопасность

***

Appbooster – агентство мобильного маркетинга. Занимается комплексным продвижением приложений известных федеральных брендов, стартапов и независимых разработчиков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Основателя знаменитого российского онлайн-ритейлера обязали выплатить 5,7 миллиарда

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

WhatsApp* заявил о готовности уйти из страны, если власти взломают его сквозное шифрование

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Почти две трети российских компаний продолжают использовать сервисы Microsoft

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Hisense Laser Mini Projector C1 — новый эталон домашнего кинотеатра

Обзор моноблока MSI Pro AP272 13M: обойдемся без проводов

Организуем видеонаблюдение за дачным участком: лучшие готовые комплекты

Показать еще

Наука

Российские ученые открыли удивительные грязевые вулканы на дне Байкала

Робот-медуза с электронным кардиостимулятором исследует океан и сообщает о находках

На дне российской шахты найдены уникальные термиты — они сохранились в янтаре возрастом 38 миллионов лет
Показать еще
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024