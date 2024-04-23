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В Москве появились самокаты «МТС Юрент» с укрупненными номерами

В Москве сервис кикшеринга «МТС Юрент» начал оснащать электросамокаты увеличенными индивидуальными номерами. В ближайшие несколько недель они появятся на всех устройствах сервиса. Это одна из инициатив внутренней стратегии компании «Год безопасного самоката».

Номера выполнены из прочной светоотражающей пленки без ламинации, которая позволит легко считывать их даже в темноте. Сейчас они расположены на боку самоката, в перспективе — будут дублироваться на передней и задней части устройств. Весь парк самокатов «МТС Юрент» в Москве оснастят номерами «вкруг» в течение сезона.

Номера, расположенные на боковой части корпуса, очень удобны для считывания на пешеходных переходах. Неспешивание при переходе проезжих частей — одно из наиболее частых нарушений ПДД на самокатах, за которое в правилах сервиса предусмотрено предупреждение, после нескольких предупреждений — аккаунт блокируется. Именно неспешивание на пешеходных переходах чаще всего становится причиной ДТП с самокатами.

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Цифровизация

С начала сезона в Москве «МТС Юрент» выписал 10819 штрафов и выявил более 20000 нарушений. За езду двух и более человек на одном самокате штраф составляет 800 руб.; за парковку в неположенном месте — 500 руб.; за передачу аккаунта другому лицу, в том числе несовершеннолетнему, — моментальная блокировка в приложении; за управление самокатом до 18 лет — блокировка аккаунта в приложении; за другие нарушения ПДД будет вынесено предупреждение. При накоплении нескольких предупреждений аккаунт пользователя блокируется.

В «Год безопасного самоката» оператор создал сайт, где собрал все инициативы по безопасности.

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