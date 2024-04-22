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Цифровизация
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Трое из четырех россиян не готовы отказаться от наличных денег

Обходиться без монет и банкнот мог бы только каждый восьмой экономически активный россиянин. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 граждан из всех округов страны.

Только 13% россиян готовы перейти на безналичный расчет. Большинство (77%) не хотело бы полностью отказываться от монет и банкнот исходя из соображений финансовой безопасности: «Это мои заработанные деньги, а не банка!»; «Отказ от денежной массы сильно девальвирует национальную валюту»; «Стихийное бедствие — половодье — показало, что наличка всегда нужна. Отключена электроэнергия, нет платежа по карте — не работает банкомат». Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Готовых совсем отказаться от наличности среди мужчин чуть больше, чем среди женщин (14 и 11% соответственно). Россияне в возрасте 35-44 лет поддерживают переход на безналичную форму расчета чаще и тех, кто моложе, и тех, кто старше.

Доля россиян, готовых отказаться от наличных денег, 10 лет назад была чуть больше (21%), впрочем, и тогда большинство было не согласно перевести все расчеты в безналичную форму.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Сергей Голицын, T1: 70% компаний, применяющих ИИ, подтверждают положительный эффект
Цифровизация

Населенных пунктов: 370

Время проведения: 13-18 апреля 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов

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