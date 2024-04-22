Разделы

ПО Софт Цифровизация Бизнес-приложения Импортонезависимость
|

«Диасофт» поможет настроить единую структуру организации для всех компонентов кадрового учета

Современные системы кадрового учета содержат в себе множество компонентов, которые используются для разных задач: ведения внешнего и внутреннего кадрового электронного документооборота, формирования штатного расписания, использования электронных подписей, планирования и учета занятости, планирования фондов оплаты труда и многих других задач. Чтобы все компоненты работали слаженно и могли разграничить доступ к корпоративным данным между ролями сотрудников, они должны использовать единую организационную структуру. Компания «Диасофт» разработала программный продукт «Структура организации». Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.HR и автоматизирует управление структурой организации, ведение штатного расписания и штатной расстановки, отражение места сотрудника в штатном расписании организации. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Продукт «Структура организации» обеспечивает: ведение кадровой структуры организации, холдинга и госкорпорации с возможностью отслеживания ее историчности: изменений с течением времени и состояния на выбранную дату; ведение иерархической структуры связанных организаций; ведение неограниченного количества штатных структур как в каждой организации в отдельности, так и во всей структуре в целом; назначение сотрудников на должности внутри кадровой структуры, включая их перемещение и увольнение в кадровой структуре.

Разработчик российской ОС подвел итоги года
Бизнес

Структура организации, холдинга или корпорации отражена в удобном и наглядном древовидном интерфейсе, который разделен на две части. Слева отражается дерево связи с возможностью поиска конкретного элемента структуры, справа – список элементов структуры на выбранном уровне и подчиненные ему элементы. Структуру можно отразить по разным типам связи, например, по филиалам или подразделениям.

Продукт «Структура организации» разработан в микросервисной архитектуре на импортонезависимом технологическом стеке. Это позволяет интегрировать его в любой ИT-ландшафт, создавая интеграцию со сторонними системами учета. Продукт соответствует современным требованиям к разработке, регулярные обновления позволяют поддерживать требования к информационной безопасности и отказоустойчивости.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

CNews приглашает 19 июня 2024 г. на секцию «Цифровизация госсектора» CNews FORUM Кейсы

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Российский бизнес умоляет о послаблениях. Производители электроники просят накинуть «баллы российскости» за использование отечественных САПР

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Разработчики Astra Linux займутся созданием ПК

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал

Как обустроить быт в палатке: лучшие гаджеты для походов

Показать еще

Наука

На дне российской шахты найдены уникальные термиты — они сохранились в янтаре возрастом 38 миллионов лет

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году
Показать еще
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024