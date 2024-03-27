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Цифровизация Системное ПО
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СберТех познакомит разработчиков с GitVerse — платформой для работы с исходным кодом

29 марта в 10:00 пройдет онлайн-презентация «GitVerse: открой вселенную кода» от российского разработчика ПО СберТеха. Слушатели узнают о функциональности GitVerse, возможности создавать проекты с открытым и закрытым исходным кодом и развивать их вместе с ИТ-сообществом.

Спикеры, ведущие ИТ-эксперты, расскажут о трендах разработки и роли открытого ПО в современном ИТ, возможностях GitVerse и планах развития, реальных кейсах разработки и оптимизации с помощью GitVerse, AI-помощнике разработчика GigaCode (AI, artificial intelligence — искусственный интеллект). Участников также ждет обзор интересных репозиториев, общение в прямом эфире и многое другое.

Узнать больше о GitVerse и зарегистрироваться на мероприятие: https://gitverse.ru/promo/announcement-conference?utm_source=cnews&utm_medium=consolidated&utm_campaign=gitverse-event.

erid:LjN8KQXapРекламодатель: АО "СберТех "ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/

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