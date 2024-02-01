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Low-code для интеграций в крупном бизнесе – вебинар-баттл от СберТеха

Российский разработчик ПО СберТех приглашает на вебинар, посвященный возможностям Low-code-инструментов и их использованию в построении интеграции для крупного бизнеса.

15 февраля команда Platform V Synapse Low code сойдется в баттле с командой Hard code, чтобы выяснить, справляются ли Low-code-инструменты с нетиповыми задачами и высокими требованиями к системам.

Команда Platform V Synapse Low code расскажет, какие сценарии аналитики могут реализовывать с помощью их продукта. А команда Hard-code поспорит с этими тезисами и подготовит сценарии, с которыми Low-code обычно не справляется. В финале гости вместе с участниками баттла разберутся, подходят ли Low-code-инструменты для построения интеграций в крупном бизнесе.

Спикеры – Евгений Лукин, CPO платформы Platform V Synapse, Алексей Игнатов, эксперт с более чем 20-летним опытом построения высоконадежных систем в Сбере и ИТ-евангелист использования ServiceMesh в бизнес-приложениях и безопасных внедрений, Данияр Усунгалиев, владелец продукта Low-Code в платформе Platform V Synapse, и Константин Зиников, инженер по тестированию.

Начало в 11:00. Регистрация по ссылке:

https://platformv.sbertech.ru/events/low-code-vs-hard-code-pri-postroenii-integraczii?utm_source=cnews&utm_medium=news&utm_campaign=webinar-15-02-2024.

erid:LjN8KKDksРекламодатель: АО "СберТех "ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/

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