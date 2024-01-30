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Количество клиентов платформы Russ Online выросло по итогам 2023 года

По итогам 2023 г. количество self-service-клиентов платформы Russ Online выросло в три раза, при этом их бюджеты выросли почти пятикратно. Компания продолжает развивать платформу, совершенствуя личный кабинет и его возможности для рекламодателей. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Количество рекламного инвентаря на платформе за год увеличилось в 3,5 раза до 2,2 тыс. экранов. Платформа Russ Online позволяет самостоятельно размещать наружную и транзитную цифровую рекламу с помощью онлайн-кабинета. Кроме self-service-клиентов, использующих онлайн-кабинет, к платформе подключено более десяти DSP, через которые клиенты рекламных агентств могут размещать рекламу на цифровых экранах сети Russ.

Платформа Russ Online позволяет использовать как традиционную аукционную модель закупки по стандарту RTB, в которой пользователь выбирает конкретные экраны, так и предлагает алгоритмы размещения, максимизирующие охват населения города и равномерно задействующие все доступные рекламные поверхности.

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«Мы постоянно совершенствуем нашу платформу, добавляем новые удобные и эффективные модели закупки рекламы, которые позволяют рекламодателям решать самый широкий спектр задач. Помимо самостоятельной закупки рекламы, рекламодатели в личном кабинете могут также получать актуальную информацию по активным кампаниям, в том числе и на статичном инвентаре – смотреть и выгружать фотоотчеты, отслеживать статусы движения и монтажей постеров», – отметил директор по цифровым продуктам группы Russ Вячеслав Кан.

Современные модели закупки внесли изменения в привычные подходы к размещению наружной рекламы: сократилось время запуска кампании, может быстро меняться и география размещения, и рекламные макеты, появилась гибкость в настройках периодов времени показа рекламы. Для малого бизнеса это также низкий порог входа в рекламный сегмент, когда он может автоматически купить даже единичный экран, находящийся поблизости.

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