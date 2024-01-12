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Банк «Русский Стандарт»: более 40% клиентов вносят наличные в банкоматы без карты

Банк «Русский Стандарт» изучил, как россияне вносили наличные в банкоматы без помощи карты в 2023 г.: 46% пользовались данной опцией в 2023 г. и 48% – годом ранее. Средний чек одной такой операции в банкомате немного снизился в 2023 г. до 6 075 руб. с 6 460 руб. годом ранее. И для сравнения: средний чек внесения наличных в АТМ с использованием банковской карты в прошедшем году составил 16 976 руб., а годом ранее – 16 017 руб. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский стандарт».

Статистика банка показывает, что самый популярный месяц внесения наличных в банкомат без карты в 2023 г. оказался март. На него пришлись наибольшие сумма и количество таких операций.

Методология: в рамках исследования были изучены обезличенные статистические данные по суммам, количеству и средним чекам операций в АТМ сети банка «Русский Стандарт» за 2023 и 2022 гг.

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CNews Analytics

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АО «Банк Русский Стандарт» основан в 1999 г. Генеральная лицензия Банка России № 2289 выдана бессрочно 19 ноября 2014 г. Русский Стандарт – член «Ассоциации ФинТех».

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