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В «2ГИС» появилась возможность объехать места с нестабильным определением геопозиции

«2ГИС» дополнил возможности навигатора — теперь можно выбрать маршрут с объездом мест, где бывают сложности с корректным определением геопозиции. Новая опция включается в настройках и уже доступна в мобильных приложениях для iOS и Android.

Чтобы включить новый фильтр, нужно нажать на кнопку «Избегать зоны с плохим GPS», которая появится на экране построения маршрута. Маршрут построится там, где лучше сигнал.

«Фильтр поможет строить удобные маршруты там, где прежде всего есть трудности с определением местоположения, например, в центре. Новая функция будет полезна для тех, кому нужно проехать с одного конца города на другой, или тем, чей обычный маршрут лежит через центр, и, конечно, для курьеров или таксистов», — сказал менеджер продукта «Транспорт» в «2ГИС» Сергей Кириллов.

Фильтр доступен в режиме навигатора при построении маршрутов. Навигатор учитывает настройки фильтра при сходе с маршрута, при его перестроении или при предложении маршрута лучше.

Новая функция уже работает на платформах iOS и Android — достаточно обновить приложение до последней версии.

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