«Роза Хутор» использует искусственный интеллект для управления гостевыми потоками на канатных дорогах

В этом зимнем сезоне курорт протестирует новый функционал в своем мобильном приложении, который назвали «Роза Хутор. Пробки». Благодаря анализу исторических данных по проходам на подъемники курорта, на основе искусственного интеллекта была создана модель, способная прогнозировать уровень загрузки канатных дорог на несколько часов вперед. На самом деле модель гораздо сложнее и использует множество различных данных для повышения точности прогноза. Сервис будет доступен для всех гостей курорта в разделе карт и схем.

Разработкой соответствующего IT-решения занималась компания Rubbles. На базе экспертизы ее специалистов по искусственному интеллекту, курорт Роза Хутор первым создал такой сервис. Его запуск в эксплуатацию состоится в январе, а итоги проекта будут подведены в конце горнолыжного сезона. Представители обеих компаний ожидают, что с помощью прогнозирования получится сделать отдых на курорте еще комфортнее.

Как отмечает Рушан Сабиров, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам горного курорта «Роза Хутор»: «Не только для нас, но и в целом для туристической сферы это уникальный опыт использования IT-технологий в клиентском сервисе. Мы надеемся, что созданная система предиктивной аналитики поможет нам в этом сезоне значительно уменьшить «пробки» на подъемниках в пиковые даты. Данный сервис позволит нашим гостям видеть где прогнозируются пробки, а где можно покататься с наибольшим комфортом».

В качестве дополнительной возможности планируется открыть и электронную запись на конкретное время спуска на канатной дороге «Олимпия». Благодаря этой опции гости смогут бесплатно забронировать определенный момент для поездки и спуститься в Роза Долину без ожидания. По такой «электронной записи» будет организован специальный коридор на посадку.

«Мы одними из первых в мире внедрили модели прогнозирования очередей на подъемники и загрузки курорта. Благодаря нашему партнерству с «Роза Хутор» передовые технологии смогут работать не просто на благо клиента, но и для каждого гостя курорта», — отметил Ян Чижевский, директор направления R&D, Rubbles.