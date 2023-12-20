Новый год любят 6 из 10 программистов

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В любви к Новому году признались 59% программистов: 27% опрошенных очень любят праздник, еще 32% любят, но без фанатизма. Кроме того, 29% ответили, что относятся к празднику спокойно. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Среди системных администраторов любителей Нового года больше — 72% (27% респондентов очень любят праздник, а 45% любят без фанатизма), 26% относятся к нему спокойно и только 1% опрошенных признались, что не любят этот праздник.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего в той или иной степени любви к Новому году признавались дизайнеры (85%), учителя (79%) и специалисты по логистике (78%). Реже других празднику радуются рабочие, водители и ИТР (многим из них приходится работать, пока вся страна отдыхает на каникулах). Среди маркетологов много как тех, кто очень любит Новый год (44%), так и ненавидящих этот праздник (10%): «В декабре пашем как проклятые, а в январе — затишье и нет выручки».

Большинство россиян любит Новый год: 34% просто обожают этот праздник, еще 33% любят, но без фанатизма. Каждый четвертый относится к Новому году спокойно. 4% признались, что не любят его. 1 из 100 просто ненавидит «искусственный ажиотаж вокруг смены календаря».

Женщины любят Новый год больше мужчин. Молодежь — больше старшего поколения.

За год число тех, кому очень нравится праздник, выросло на 3 процентных пункта.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 657

Время проведения: 27 ноября – 15 декабря 2023 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 3000 респондентов.