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Цифровизация Бизнес-приложения
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Сервис GigaChat теперь доступен пользователям «Битрикс24»

Эффективность работы сотрудников компаний в «Битрикс24» может вырасти за счет использования программного интерфейса GigaChat API. Он будет встроен в ИИ-ассистента CoPilot.

CoPilot доступен в 6 ключевых блоках «Битрикс24»: CRM, «Лента новостей, «Чаты», «Задачи», «Почта» и «Сайты.

Сервис поможет пользователям в десятках сценариев. Например: «Расскажи, что это»; «Выдели в тексте главное»; «Покритикуй мою идею»; «Переведи на русский язык»; «Перепиши как эксперт»; «Улучши мой текст»; «Опиши вакансию»; «Добавь эмодзи»; «Исправь ошибки»; «Выдели плюсы и минусы»; «Допиши за меня».

Разработчики обещают постоянно добавлять новые сценарии.

Сервис упростит работу менеджеров по продажам. Он расшифрует запись звонка с клиентом, выделит главное и сам заполнит все поля в карточке сделки.

ИИ-ассистент поможет сотруднику покреативить над идеями, структурировать и доработать тексты, а также реализовать другие сценарии.

Новинка позволит пользователю выделить главные тезисы из большого поста, похвалить коллег в комментариях и подготовить пост для ленты новостей.

Инструмент сформулирует описание задачи, составит чек-лист и сделает краткую сводку по всем комментариям коллег.

GigaChat в «Битрикс24» поможет сотрудникам сократить сотни часов утомительной рутины и повысить продуктивность. А компаниям — получить конкурентное преимущество.

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