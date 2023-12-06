«Яндекс» запустит тестирование новой «Алисы» на основе нейросети YandexGPT 2

«Яндекс» открыл приём заявок на бета-тестирование новой «Алисы», созданной на основе языковой модели YandexGPT 2. Особенностью обновлённого ассистента станет то, что он сможет поддерживать связный диалог и отвечать на уточняющие вопросы с учётом предыдущих реплик. Кроме того, благодаря технологиям поиска «Алиса» получит доступ ко всем знаниям в интернете и сможет использовать их в ответах.

Пользователям беты не придётся запускать навык «Давай придумаем»: виртуальный ассистент сможет решать разные задачи в одном диалоге с учётом контекста. Например, «Алиса» подскажет, какие сказки были написаны в ХIХ веке, а затем прочтёт выбранную. Объяснит, почему небо голубого цвета и как возникает северное сияние. Ассистент не только предложит тезисный план презентации, но и расскажет, как подготовиться к публичному выступлению. А ещё вместе с «Алисой» можно будет составить меню новогоднего ужина и придумать поздравления.

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Проблема подделки документов стоит все острее Документооборот

В новой «Алисе» также будут дополнительные игры и обучающие занятия для ежедневного развития детей. Кроме того, появится навык «Помощь близких» — для быстрой связи с родственниками.

Бета-тестирование — это возможность для подписчиков «Яндекс плюса» попробовать обновление первыми и принять участие в развитии «Алисы». Чтобы присоединиться к тестированию, нужно оставить заявку на сайте «Яндекса». Количество участников ограничено. Воспользоваться бетой можно будет как в «Станциях», так и в чате с «Алисой» в приложении «Яндекс», браузере и на главной странице «Яндекса» (ya.ru).