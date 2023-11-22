«Диасофт» обеспечит ведение учета ставок дисконтирования для договоров перестрахования

Специалисты «Диасофт» реализовали справочник «Ставки дисконтирования» в продукте «Перестрахование». Справочник позволяет бухгалтеру вести учет ставок дисконтирования и в дальнейшем применять их в расчетных данных для отчетов дебиторских и кредиторских задолженностей (ДЗ/КЗ). Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

В справочнике отображается информация по ставкам дисконтирования: даты начала и окончания действия ставки, срок ставки, значение ставки в рублях и валюте.

Ставки дисконтирования добавляются как вручную с помощью интерфейса системы, так и автоматически с помощью загрузки Excel-файла.

Программный продукт «Перестрахование» от «Диасофт» предназначен для автоматизации учета договоров перестрахования, заключаемых страховыми и перестраховочными компаниями, и всех перестраховочных операций по этим договорам. Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.Insurance.