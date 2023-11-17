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R-Style Softlab вошла в рейтинг СNews крупнейших поставщиков ИТ для финансового сектора

Компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для финансовой сферы и системный интегратор, вошла в рейтинг СNews крупнейших поставщиков ИТ для финансового сектора.

Компания сохранила позиции в рейтинге, составленном по итогам показателей 2022 г., оставшись на 27 строке таблицы.

R-Style Softlab по результатам 2022 г. увеличила выручку до 1,5 млрд руб., а чистую прибыль – на 59% (с 75 млн до 119 млн руб.).

По данным составителей рейтинга, по итогам 2022 г. выручка 50 крупнейших российских поставщиков ИТ в финсектор увеличилась на 9%, превысив 259 млрд руб. В пересчете на доллары США рост рынка оказался еще более существенным: поставки ИТ для финсектора от топ-50 провайдеров ИТ-услуг и продуктов выросли на 19% до $3,84 млрд.

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Для оценки динамики рынка составители использовали совокупный показатель топ-50 поставщиков. Общий список провайдеров ИТ для финсектора по итогам 2022 г. достигает 76 компаний.

Как отмечают составители рейтинга, приоритетными направлениями цифровизации финсектора остаются: корпоративные ИТ-системы, ИТ-услуги и защита информации.

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