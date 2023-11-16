Разделы

Цифровизация ИТ в банках
|

«Бланк» запустил сервис, оценивающий комплаенс бизнеса в реальном времени

Банк для бизнеса «Бланк» запустил сервис «Чистая репутация», позволяющий предпринимателям оценить свой бизнес в соответствии с ключевыми рекомендациями Центрального банка, чтобы избежать возможных блокировок по 115-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители банка «Бланк».

В основе сервиса лежит собственная искусственная интеллектуальная разработка AI Compliance. Сервис анализирует деятельность предпринимателей в банке за 90 дней на основе финансовых операций, налоговой нагрузки и коэффициента транзитности. После анализа сервис показывает оценку, и если уровень опускается ниже нормы, то банк показывает рекомендации, благодаря которым рейтинг можно поднять.

«Изменения в требованиях закона и положениях Центрального банка часты, и новые предприниматели не всегда успевают их отслеживать. Ошибка может стоить дорого: блокировка карты или ограничение доступа в интернет-банк. “Чистая репутация” создана для того, чтобы предприниматели смогли просто и удобно оценивать свои риски», — отметила директор по продажам банка для бизнеса «Бланк» Екатерина Борщева.

Шкала рейтинга меняется в режиме реального времени, поэтому предприниматель всегда сможет увидеть слепые зоны и с помощью наших рекомендаций вовремя среагировать на риск блокировки по ФЗ-115.

Сервис будет актуален для предпринимателей, которые, несмотря на легальный бизнес, сталкиваются с блокировками из-за частых переводов с бизнес-счета на личный. В частности, в эту категорию входят новые предприниматели, те, у кого несколько счетов, а также предприниматели, торгующие на маркетплейсах, и компании, занимающиеся ИТ-аутсорсингом и аутстаффингом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября

Россияне первыми в мире создали ПО, распознающее рукописные паспорта

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о развитии космических технологий, сроках импортозамещения и судьбе российских ИТ-решений за рубежом

ПСБ: ассистент в мессенджере позволил увеличить количество платежей бизнеса в сто раз

ВТБ создал серверный комплекс для работы виртуальных машин в облаке на базе платформы VTB.Cloud

РСХБ на Finopolis: импортозамещение ведет к сокращению расходов и ускорению развития отечественного программного рынка

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор Hisense RS840N4AIF: умный холодильник для большой семьи

Обзор ноутбука Digma Pro Fortis M: «рабочая лошадка» в офисе и дома

Управляем рутиной: лучшие приложения и сервисы для работы

Показать еще

Наука

Нужен ли мозг, чтобы учиться: медузы ошеломили ученых своими навыками

Угроза из бездны: в самой глубокой океанской впадине Земли обнаружен новый вирус

Столкновение скопления галактик, которого не должно было случиться — вызов космологическим теориям
Показать еще