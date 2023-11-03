«Росэлектроника» создала противопожарную аппаратуру для ТЭК

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал линейку пожарных извещателей пламени «Набат», способных работать в особо сложных условиях. Оборудование не имеет российских аналогов и может применяться на таких объектах, как нефтяные скважины, буровые платформы и газопроводы, утверждают в компании.

Линейка пожарных извещателей пламени «Набат» разработана входящим в «Росэлектронику» НИИ «Гириконд». Извещатели функционируют в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах спектра и способны обнаруживать возгорания на расстоянии до 25 м менее, чем за 3 секунды. Применение многоспектральных инфракрасных фотоприемников собственной разработки позволяет обеспечить высокую достоверность обнаружения очага пламени. Особенностью новых извещателей является стабильная работа при прямой солнечной засветке до 70 тыс. люкс и при наличии в поле их зрения нагретых объектов с температурой до 500°C. Извещатели могут выпускаться в общепромышленном взрывозащищенном исполнении.

Дополнительно извещатели пламени «Набат» могут комплектоваться взрывозащищенным тестовым фонарем «Набат ФТ», который позволяет проверять их работу во взрывоопасных зонах, создавая имитацию пламени в ИК- и УФ-диапазонах.

«Оборудование нефтяных скважин, буровых платформ, нефтяных терминалов, газопроводов и газоперекачивающих станций требует повышенного контроля в части пожарной безопасности. Новые извещатели пламени созданы на основе современной ЭКБ и соответствуют всем требованиям, предъявляемым сегодня к аппаратуре, которая работает в особо сложных условиях», – сказал генеральный директор НИИ «Гириконд» Федор Денисенко.