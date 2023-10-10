Конференция «Судебная практика в области электронной подписи»
17 октября в Москве пройдет конференция, посвященная судебной практике в области электронной подписи.
Гости мероприятия узнают, как суды рассматривают споры по сделкам с использованием электронной подписи, какие есть типовые мошеннические схемы и способы противодействовать им, как внедрить в процессы компании электронную подпись и избежать возможных рисков.
Своей экспертизой поделятся:
- Тимур Алексеев, коммерческий директор сервиса Sign.Me
- Вадим Дерюжинский, юрист сервиса Sign.Me
- Илья Васильчук, судебный юрист, директор ООО «МФЦЭУ Единая правовая служба»
- Виктория Ольхова, старший юрист юридической фирмы «Косенков и Суворов»
- Сергей Чужаков, руководитель проекта Электронная регистрация АН «Этажи»
- Анастасия Поликыржа, адвокат, к.ю.н., член Комиссии по градостроительному и жилищному законодательству АЮР, вице-Президент Союза «Национальное объединение женщин строительной отрасли»
Мероприятие будет проходить с 12:00 до 18:00 на Красном Октябре в Москве и в онлайн-формате.
Принять участие в конференции можно бесплатно, для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.■ erid:Kra23bJUTРекламодатель: ООО «СМ»ИНН/ОГРН: 7719795020/1117746908597Сайт: https://sign.me/