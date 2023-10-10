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«Диасофт» разработала платформу Digital Q.LMS для организации корпоративного обучения

«Диасофт» разработала платформу для создания образовательных курсов и обучения – Digital Q.LMS (Learning Management System). Платформа позволяет организовывать обучение, коммуникацию между учащимися и преподавателями и обмен знаниями участников профессиональных сообществ.

Digital Q.LMS – одна из платформ направления «Управление человеческим капиталом» (Human Capital Management) компании «Диасофт». Комплекс платформ данного направления автоматизирует все процессы управления персоналом в компании из любой отрасли экономики.

Инструменты Digital Q.LMS позволяют быстро разработать структуру и подготовить материалы учебного курса в различных форматах (видео, тексты, схемы, тестирование, ссылки на другие материалы внутри и вне платформы). Готовый учебный курс публикуется в базе знаний, например, на платформе Digital Q.Knowledge, также разработанной компанией «Диасофт».

На платформе Digital Q.LMS, которая реализована в формате «комьюнити экспертов», участники профессиональных сообществ могут свободно обмениваться опытом, самостоятельно разрабатывать учебный контент и знакомить с его содержанием коллег.

Платформа Digital Q.LMS позволяет управлять процессом обучения: организовать обучение сотрудников, в том числе из разных филиалов, без лишних затрат, в формате онлайн; отследить результаты обучения в режиме реального времени и получить обратную связь, чтобы оперативно скорректировать программу курсов (например, добавить или сократить количество учебных модулей); сформировать учебные группы и назначить курс обучения группе в целом или конкретным ее участникам; настроить автоматическое назначение курса обучения по определенным параметрам (например, новым сотрудникам); при этом сотрудники самостоятельно выбирают время обучения согласно установленным дедлайнам; наполнить программы только полезной информацией, необходимой для решения конкретных бизнес-задач; оперативно информировать сотрудников о новых правилах организации обучения.

Платформа Digital Q.LMS может быть установлена как самостоятельное решение, так и в комплексе с продуктами «Диасофт».

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