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Wildberries запустит опцию дополнительного подтверждения заказа

Онлайн-платформа Wildberries разрабатывает функционал дополнительного подтверждения заказа в приложении, чтобы свести к минимуму возможность «случайных» заказов на других устройствах, членами семьи или сторонними лицами. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Компания запустила разработку решения в связи с одной из последних таких ситуаций — ребенок сделал заказ в приложении мамы на 250 тыс. руб. Wildberries на основе анализа поведения пользователя пришла к выводу, что ее последний заказ действительно мог быть оформлен ребенком.

«Чтобы не ставить родителей в неловкое положение перед ребенком, ожидающим заказ, сделанный им самостоятельно, мы в ближайшее время запустим возможность дополнительного подтверждения заказа перед оплатой. С ней родители и дети смогут вместе решить, что заказать у нас в этот раз», — сказали представители Wildberries.

В течение месяца Wildberries запустит в приложении новую опцию, которую можно будет подключить по желанию. Способ дополнительной аутентификации также можно будет выбрать, среди вариантов будут PIN-код, а также технологии Touch ID и Face ID (и их аналоги на Android).

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