ЭОС приглашает на 20 юбилейную конференцию «Осенний документооборот»

ЭОС приглашает на 20 юбилейную конференцию «Осенний документооборот». Обсудим «цифровое настоящее» России и векторы развития отрасли СЭД.

20 октября 2023 года компания «Электронные Офисные Системы» проводит конференцию «Осенний документооборот». Ее тема – «20 лет дискуссий и споров об электронном документообороте и отечественной отрасли СЭД: цифровое настоящее, которое мы построили».

Предметами обсуждений на состоявшихся в предыдущие 19 лет клиентских конференциях ЭОС были тенденции развития российской ИТ-отрасли и ее СЭД/ECM-сегмента. «Осенний документооборот» стал за эти годы популярной и признанной отраслевым сообществом площадкой для общения разработчиков и потребителей программных продуктов, где обсуждались общие вопросы и корректировались в соответствии с пожеланиями потребителей планы дальнейшего развития ПО.

Требования заказчиков к IT-продуктам сегодня определяются новыми трендами в сфере ИТ, изменениями представлений о возможностях СЭД/ECM-систем, и все это на фоне текущей экономической и политической ситуации в России. Клиентам нужны СЭД/ECM-системы, которые позволяют достичь максимального эффекта при минимальных затратах, получить результат здесь и сейчас. А сегодня это те программные продукты, которые решают задачи далеко за рамками классического документооборота, притом способны к интеграции с другими информационными системами заказчика.

На 20 юбилейной конференции снова речь пойдет об актуальных тенденциях в отрасли электронного документооборота, потребностях заказчиков и технологиях, которые уже есть в СЭД/ECM-решениях или вот-вот появятся. Деловая часть конференции традиционно будет включать презентации новинок ЭОС, рассказы об успешных проектах и доклады технологических партнеров. Во время конференции участники «Осеннего документооборота» на выставке программных решений и технологий смогут познакомиться с новыми версиями продуктов ЭОС и новинками от партнеров.

Приглашаем присоединиться к обсуждению всех, кого интересует отрасль СЭД/ECM и перспективы ее развития. Подробности по ссылке https://conf.eos.ru/osennij-dokumentooborot-2023/.