Обновление модуля «Р7 команда»: статистика и новые возможности

Обновился модуль видеоконференцсвязи «команда» в составе «Р7-офис» — в новой версии 1.8.0 можно мгновенно подключить внешних пользователей к звонку или конференции, а также удаленно управлять рабочим столом. А еще — появился раздел с востребованными инструментами статистики. Это позволит, с одной стороны, оптимизировать модель использования сервиса, а с другой — контролировать активность сотрудников.

Мгновенное подключение для внешнего пользователя

Модуль видеоконференцсвязи «команда» — часть офисной среды с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации «Р7-офис». В новой версии «команда» позволяет мгновенно подключать по ссылке к звонку внешних пользователей (например, входящие звонки с АТС), а также удаленно управлять рабочим столом пользователя во время демонстрации экрана. Плюс для наглядности говорящий в данный момент участник конференции теперь подсвечивается зеленой рамкой.

Статистика — инструмент управления

В новой версии «Команды» появился раздел «Статистика» с подразделами «Активность пользователей», «Звонки», «Сообщения». Теперь выяснить, какой в коллективе процент активных пользователей сервисов «Команды», или какого типа вызовы (личные, групповые, внешний и др.) совершаются чаще всего, не представит труда.

В подразделе «Активность пользователей» на круговой диаграмме представлено общее количество пользователей, а также число активных. Доступна фильтрация по времени и организации, по которой собирается статистика (это доступно только супер администратору); также здесь можно выгрузить таблицу со статистикой по текущим фильтрам в формате XLSX.

Подраздел «Звонки» на круговой диаграмме демонстрирует общее число звонков, количество личных звонков, групповых звонков с модерацией и без модерации, а также звонков на телефонные номера. Также есть фильтрация по времени и организации и возможность выгрузить таблицу с отфильтрованной статистикой, а также с разбивкой по количеству участников для каждого типа звонков.

Статистика в подразделе «Сообщения» наглядно представлена диаграммой, показывающей количество сообщений разных типов (например, фото, контакт, файл, текст, аудио, стикер, видео и системные). Здесь, как и в других разделах, тоже есть возможность фильтрации и выгрузки соответствующей таблицы.