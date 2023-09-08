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В Москве впервые состоится профессиональная IT-конференция разработчиков в нефтегазовой отрасли Byte & Oil Conf

28 и 29 сентября 2023 в Москве впервые состоится профессиональная IT-конференция разработчиков в нефтегазовой отрасли Byte & Oil Conf. Мероприятие проводится при поддержке «Газпром нефти».

Цель конференции — создать пространство для обмена опытом среди IT-разработчиков и инженеров нефтегазовой отрасли.

Всех, кому интересно данное направление, приглашаем принять участие в Демо-дне индустриального центра компетенций «Нефтегаз, нефтехимия и недропользование», который пройдёт в рамках конференции IT-разработчиков нефтегазовой отрасли Byte & Oil Conf. Встречаемся 28 сентября.

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Если у вашей компании есть продукт или решение, подходящие для нефтегазовой отрасли, предлагаем представить его широкой аудитории. Заявки принимаются до 10 сентября. Мы верим, что в России есть стартапы со своими решениями, которые могут заинтересовать нефтегазовый бизнес.

Как это будет?

До 14 сентября Программный комитет конференции отберет 20 лучших проектов. Выбранным участникам нужно будет подготовить 5-минутную презентацию своего проекта.

Каждый участник должен рассказать о продукте, его функциональности и назначении. Представить примеры внедрений и планы на будущее, в случае стартапа – потенциал внедрения.

По результатам презентаций на демо-дне будет создан каталог проектов. Каталог опубликуем в тематических СМИ и распространим среди участников конференции.

Ваш проект (продукт) может относиться и к любой области, главное, чтобы он был применим в нефтегазовой отрасли.

Зачем мы это делаем?

Мы хотим собрать вместе стартапы, разработчиков ПО и представителей нефтегазовой отрасли. Чтобы вместе увидеть возможности и вызовы нефтегазовой отрасли в части разработки индустриального ПО:

  • Показать открытость отрасли.
  • Продемонстрировать лучшие методологии и практики.
  • Объединить разработчиков вокруг отрасли и создать условия для развития профессионального сообщества

После официальной части запланирован нетворкинг, где вы сможете пообщаться с представителями компаний, а также с другими гостями и партнерами Byte & Oil Conf.

Все докладчики демо-дня получат бесплатный доступ на конференцию.

Где и когда?

Мероприятие пройдет 28 сентября 2023 г., с 15:00 до 18:00, формат участия докладчиков – очный, слушателей – офлайн и онлайн.

Адрес: г. Москва, Берсеневская набережная, дом 6, стр.3, этаж 4. Старт Хаб на Красном октябре, зал «Сфера».

Участие в качестве слушателей бесплатное по предварительной регистрации.

Ждем ваши заявки!

Токен: Kra248FtbРекламодатель: ООО «Конференции Олега Бунина»ИНН/ОГРН: 7733863233/5137746153518Сайт: https://byteoilconf.ru/

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