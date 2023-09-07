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«Почта Mail.ru» сообщит о важных письмах

Новые алгоритмы определят важность писем и не дадут пропустить нужную информацию.

«Почта Mail.ru» разработала умный алгоритм, который самостоятельно определит важность писем для пользователя. Уведомление в виде значка молнии укажет на важность письма для конкретного адресата. В этом случае шанс пропустить такое сообщение сведется к минимуму. Об этом CNews сообщили представители Mail.ru.

Для каждого пользователя важность содержимого письма определяется индивидуально и адаптируется в зависимости от интересов. Таким может стать любое письмо, например, поступивший водителю штраф от ГИБДД или информация о заказе из интернет-магазина. По умолчанию алгоритм отметит письмо значком молнии на один месяц или пока оно не будет прочитано, после чего тот автоматически исчезнет.

«В череде повседневных дел всегда есть шанс упустить что-то значимое. «Почта Mail.ru» стремится снизить подобные риски. Наша задача помочь пользователю обратить внимание именно на те письма, которые по мнению алгоритма важны именно для него», — сказал Александр Лысков, руководитель продуктового направления «Почта Mail.ru».

Новая технология поможет получателям не потерять среди большого потока самое интересное и актуальное, упростив поиск, а также отслеживание важной информации. Алгоритмы важных писем станут еще одним шагом на пути к максимальной фокусировке пользователя на самом главном и упрощении процесса разбора потока писем.

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