Сервис «Чек» поможет ресторанам получать от клиентов оценки и отзывы, которые попадут в «Яндекс карты»

Сервис быстрой оплаты счета от «Яндекс еды» по QR-коду «Чек» поможет ресторанам собирать отзывы посетителей. Гости заведений, подключенных к Чеку, смогут оставлять отзывы сразу после оплаты счета через сервис. Пользователям станет удобнее и быстрее делиться своими реальными впечатлениями, а рестораны получат честный отзыв. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс чека».

После оплаты заказа по QR-коду пользователь может поставить оценку заведению (от 1 до 5 звезд), а также написать отзыв и приложить к нему фото — все это можно сделать, не покидая страницу оплаты в «Чеке». После прохождения модерации отзыв появится в «Яндекс картах» в карточке заведения. Таким образом, рестораны и кафе смогут увеличить число отзывов от клиентов, которые оставили их сразу после посещения заведения.

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«Чек» — сервис быстрой оплаты счета от «Яндекс еды» по QR-коду на столике. «Яндекс еда» запустила «Чек» в январе 2022 г. С помощью «Чека» можно также оставить чаевые, посмотреть электронное меню, следить за суммой счета, разделить счет на компанию, позвать официанта, заказать такси и оставить отзыв, который отобразится в «Яндекс картах». Заведениям «Чек» помогает повысить оборачиваемость столиков, потому что с его помощью посетители могут быстрее выбрать блюда и оплатить счет. Сервис подсчитал, что QR-коды позволяют в среднем на 5–7 минут сократить время, за которое обслуживается один столик. С «Чеком» рестораны могут экономить на эквайринге. К сервису уже подключились больше 3000 ресторанов по всей России.