Нейросеть оградит пользователей «Вконтакте» от недружелюбных комментариев

Специальные алгоритмы на основе машинного обучения будут выявлять недружелюбные комментарии с ругательствами или оскорблениями во «Вконтакте» и скрывать их под специальной плашкой в отдельном блоке. Пользователь сможет самостоятельно выбрать, читать ли эти материалы. Запуск стал частью стратегии «Вконтакте» по обеспечению комфортного цифрового пространства и формированию доверительной среды.

Команда «Вконтакте» разработала нейросеть, которая способна автоматически распознавать ругательства, оскорбления и другие негативные высказывания в комментариях и скрывать их в отдельном блоке. При желании пользователь может раскрыть отфильтрованные комментарии. Функция станет доступна пользователям постепенно. Инициатива стала продолжением стратегии «Вконтакте» по формированию комфортной цифровой среды для пользователей.

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Иван Корнеев, директор по модерационной политике и взаимодействию с пользователями «Вконтакте», сказал: «Забота о комфорте и безопасности пользователей является нашим ключевым приоритетом. Мы последовательно развиваем стратегию формирования комфортной цифровой среды, чтобы с помощью наших инструментов каждый пользователь мог создавать наиболее соответствующее его потребностям и пожеланиям онлайн-пространство с возможностью оградиться от нежелательного контента и других потенциально негативных явлений. При этом мы ориентируемся на обратную связь от аудитории. Так, сначала нейросеть, автоматически скрывающая недружелюбные комментарии, была запущена и протестирована в «VK клипах». Функция получила позитивный отклик пользователей, и поэтому мы решили интегрировать её и «Вконтакте».

Ранее администраторы сообществ «Вконтакте» получили возможность скрывать комментарии, содержащие враждебные высказывания. Также соцсеть представила специальный режим «Личное пространство», который позволяет оградиться от нежелательного внимания. Кроме того, пользователям стали доступны предупреждения о подозрительных собеседниках в «VK мессенджере», а также фильтр нецензурных выражений.