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Проект локализации производства оснастки для предприятий микроэлектроники в Industrial City Есипово

9 августа 2023 г. в промышленном парке Industrial City Есипово состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени и послания потомкам компанией «Технологии кварцевых кристаллов». Это будет первый и второй этапы локализации, которые займут 2100 кв. м. для размещения современного производственного оборудования. Где 1755 кв. м займет непосредственно производственный блок, 342 кв. м. офисно-лабораторный корпус. Об этом CNews сообщили представители АО «Технологии кварцевых кристаллов».

К 1 июня 2024 г. здесь развернется разработка и производство оснастки для диффузионных и эпитаксиальных процессов для кремниевых структур диаметром до 200 мм в микроэлектронике.

На площадке планируется разместить собственный R&D-центр для научных исследований в области производства новых сплавов стекла, новых методов производства и улучшения производственных процессов, чтобы развивать отечественную школу высококлассных специалистов в этой сфере.

Ключевым предприятиям кремниевой долины России – города Зеленограда – будут обеспечены качественные и надежные поставки от российского производителя, что крайне важно в достижении технологического суверенитета страны.

Алексей Лиходзиевский, «Яндекс»: Компания, которая пользуется B2B-браузером, менее уязвима и выигрывает в эффективности
Безопасность

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Компания «Технологии кварцевых кристаллов» является производителем изделий из кварцевого стекла в России и СНГ. Она специализируется на разработке и модернизации технологий стекольной промышленности, инноваций в производстве кварцевого стекла, керамики, легированных стекол. Сотрудничает со структурами РАН и научно-исследовательскими институтами.

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