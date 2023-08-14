«Почта России» займётся обработкой заказов продавцов «Яндекс маркета»

«Почта России» будет хранить и обрабатывать заказы продавцов «Яндекс маркета» в своём сортировочном центре в Казани. Здесь компания отсортирует и передаст для отгрузки в пункты выдачи заказов и для курьерской доставки до 1350000 заказов в месяц.

На первом этапе «Почта» будет обрабатывать порядка 20000 отправлений в сутки, а в пиковый период — не менее 45000. Также компания будет хранить часть заказов и помогать маркетплейсу с возвратом товаров.

Почта выстроила складские процессы в логистическом центре менее чем за месяц благодаря высокому уровню автоматизации производства и эргономике пространства. Работа с заказами идёт на базе программного обеспечения «Яндекс маркета», что позволяет следить за строгим соблюдением SLA.