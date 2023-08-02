Разделы

ИТ в банках
|

Платформа Layer от «Сбера» поможет бизнесу привлечь новых клиентов благодаря собственной ИИ-модели MiVOLO

«Сбер» усовершенствовал собственную платформу для распознавания объектов в фото- и видеоматериалах Layer для маркетплейсов, магазинов и онлайн-журналов. Теперь сервис позволяет бизнесу вывести свою рекомендательную систему на новый уровень: Layer может еще точнее определить пол и возраст человека по фотографии, даже если в кадр не попало лицо, а затем подобрать релевантные товары для клиента согласно их поисковому запросу. Таким образом, компаниям открывается эффективный канал продаж, а онлайн-журналы получают дополнительную монетизацию с рекомендуемых товаров. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Это стало возможным благодаря внедрению в Layer собственной модели «Сбера» MiVOLO. В любом из сценариев точность модели в определении возраста значительно выше, чем у человека.

Layer уже используется на многих интернет-площадках страны. Для онлайн-журналов она анализирует изображения в статьях о моде и домашнем декоре и сразу же составляет для читателей список похожих товаров в партнерских интернет-магазинах. А на маркетплейсе «Мегамаркет» сервис выбирает для покупателей элементы гардероба, похожие на те, что человек видит в карточке товара или на модели.

Интегрировать Layer в свою бизнес-модель может любая компания. Достаточно оставить заявку на сайте.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России приравняли к деньгам цифровые валюты иностранных государств

Власти не хотят следить за безопасностью цифрового рубля. Ответственность за защиту россиян от мошенников ляжет на банки

Власти ограничили вывод денежных средств с кошельков Qiwi

Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2023», которая состоится 12 сентября

ИИ в российских условиях: драйверы, ингибиторы и важность кейсов

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор российского электромобиля АТОМ — машина-гаджет, первый тест в России

Менеджеры паролей, которые работают в России: выбор ZOOM

Как расходуется мобильный интернет: сколько трафика мы тратим на самом деле

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще