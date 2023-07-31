Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Одноклассники» обновили возможности реакций на контент и отказываются от оценок фотографий

Социальная сеть «Одноклассники» отказывается от оценок под фото и добавит новый функционал реакций. Этот шаг позволит создать более комфортную и уважительную среду для коммуникации внутри «Одноклассников». Об этом CNews сообщили представители VK.

Функция оценок фотографий от 1 до 5 перестанет быть доступной для всех пользователей до конца августа 2023 г.. Обновление призвано улучшить общение и взаимодействие между пользователями, снизить уровень негатива между людьми в «Одноклассниках», сократить возможности для нежелательных знакомств и повысить приватность в ленте пользователя.

Функционал оценок в «Одноклассниках» позволял дать обратную связь о фотографии и выразить ее от одного до пяти баллов, или поставить «5+». Во многих сценариях оценки дублировали функцию обратной связи наряду с «Классами», а оценки ниже 5 могли вызывать негатив в коммуникации у пользователей.

Сервисы на опережение: ребята из «Сириуса» прошли стажировку в холдинге Т1
Бизнес

Чтобы отреагировать на фотографии друзей или авторов в «Одноклассникаъ», пользователи могут использовать как публичные механики «Класса», комментариев и других реакций, так и функцию приватного «Класса», который виден только авторам контента и не отображается в ленте у других пользователей. Оставить приватный класс пользователи могут при наведении на кнопку «Класс» в веб-версии и при длительном нажатии на ту же кнопку в мобильном приложении.

Отказ от функции оценок стал одним из важных шагов платформы «Одноклассники» по развитию комфортной среды в соцсети. Ранее «Одноклассники» запустили ограничение токсичных и оскорбительных комментариев: для пользователей, которые нарушают правила платформы, временно ограничивается возможность комментирования публикаций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России ограничивают использование Gmail. Закон подписан

Ozon нашел замену Nasdaq

Выставлены на продажу секретные чаты известного киберкриминального форума. У ФБР уже есть к ним доступ

Оплата налогов переехала на «Госуслуги». Комиссии нет

Власти ужесточили требования к центрам выдачи электронной подписи и их использованию

В России будут блокировать сайты за незаконные рекомендательные технологии

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Менеджеры паролей, которые работают в России: выбор ZOOM

Как расходуется мобильный интернет: сколько трафика мы тратим на самом деле

Накладные наушники без проводов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще