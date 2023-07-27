Модульбанк начал поддерживать оплату с помощью платежного стикера «Мир»

Модульбанк начал поддерживать новый способ оплаты – платежные стикеры «Мир». Они позволяют оплачивать покупки одним касанием с помощью мобильного телефона или любого другого носителя.

Стикер — это альтернатива пластиковой карте. Его можно наклеить на чехол смартфона, кошелек, браслет или другой предмет, который всегда под рукой, и прикладывать к терминалу для оплаты. На стикере нет реквизитов, оплата проходит бесконтактно, данные защищены, у мошенников не будет возможности их получить для онлайн-оплаты.

Стикер привязывается к расчетному счету в Модульбанке, пополнять счет стикера можно в банкоматах и онлайн. За покупки у партнеров доступен кэшбэк до 5%.