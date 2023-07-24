Разделы

Бизнес Кадры
|

43% программистам снится работа

Чаще всего работа снится менеджерам по работе с клиентами и учителям, реже всего — системным администраторам и дизайнерам. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

57% программистов, наоборот, работа не снится. Также каждому пятому сисадмину снится работа (19%), а вот 81% − нет. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Даже ночью о делах думают 4 из 10 россиян: о том, что им снится работа, рассказали 39% опрошенных. По сравнению с прошлым годом подобные сновидения стали посещать трудящихся чуть реже (минус 3 п.п.).

Женщины видят работу во сне чаще мужчин (44% против 34% соответственно), а респонденты до 34 лет — чаще старшего поколения (46% против 36%). Чем выше доход россиян, тем реже их посещают сновидения о работе: если среди граждан с зарплатой менее 50 тыс. руб. об этом рассказали 45%, то среди опрошенных с доходом более 80 тыс. руб. — только 36%.

Среди представителей распространенных профессиональных групп о том, что им снится работа, чаще всего говорят специалисты, по долгу службы много общающиеся с людьми, — менеджеры по работе с клиентами (49%), учителя (47%) и менеджеры по продажам (45%). Реже всего сны о работе посещают системных администраторов (19%) и дизайнеров (20%).

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 584

Время проведения: 1-20 июля 2023 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 3000 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Подследственный замминистра связи Максим Паршин уволился по собственному желанию

Российская ИТ-сфера закончила рост. Число вакансий падает, конкурс на них вырос в разы

Основатель сгинувшей криптобиржи FTX хотел купить островное государство: пережить глобальный катаклизм и генетически улучшать человека

Умер Антон Черепенников, ИТ-бизнесмен, владелец российского «железного» бренда Yadro

Обвинение запросило 18 лет колонии для основателя российской ИБ-компании за госизмену

ИТ-удаленщики спасены. Власти передумали вводить грабительские налоги за работу из-за рубежа

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как найти потерянный смартфон — инструкция для iOS и Android

Обзор Huawei MateBook D 14 — универсальный ноутбук c матовым экраном

Сравниваем умные автоответчики на русском языке — какой выбрать?

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц

Гиганты юрских морей оказались в два раза больше косаток

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь
Показать еще