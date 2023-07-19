Разделы

Бизнес Телеком Контент
|

МТС объявила о партнерстве с сервисом ментального здоровья Meditopia

МТС заключила стратегическое партнерство с сервисом Meditopia, в рамках которого абоненты МТС получат эксклюзивные условия использования подписки «Meditopia: Сон и Медитация» — возможность помесячной оплаты и 30 дней бесплатного промопериода.

В рамках подписки абоненты получат доступ к более чем 1 тыс. медитаций, способных работать с различными эмоциональными состояниями человека независимо от возраста или жизненного опыта. Подписка также включает персональный ежедневный гид по медитации, инструменты для улучшения качества сна — дыхательные и визуальные упражнения, сказки на ночь, работу с восприятием своего тела и пищевым поведением, измеритель осознанности, отслеживание эмоций и многое другое.

«Мы открыты к расширению экосистемы МТС партнерскими цифровыми продуктами и планируем предлагать нашим клиентам эксклюзивные условия доступа к лучшим сервисам на рынке. Благодаря партнёрству с Meditopia линейка наших lifestyle-сервисов пополнится инструментами для ментального здоровья и душевного равновесия мирового уровня», – отметила вице-президент МТС по развитию экосистемы и маркетингу Ольга Зиборова.

«Мы очень рады объединить наши усилия с МТС, компанией, известной своим инновационным подходом к цифровым решениям, – сказал Берк Йылмаз (Berk Yılmaz), соучредитель Meditopia. – Наше партнерство демонстрирует общее видение того, как сделать ментальное здоровье более доступным, тем самым позволяя людям жить спокойной и сбалансированной жизнью. Это сотрудничество, несомненно, позволит нам охватить более широкую аудиторию, что соответствует нашей миссии: поддержать как можно больше людей на их пути к улучшению психического здоровья. Абоненты МТС теперь смогут иметь неограниченный доступ к библиотеке Meditopia, включающей в себя инструменты для осознанного и стойкого преодоления жизненных трудностей».

Новые подписчики «Meditopia: Сон и Медитация» от МТС могут протестировать сервис бесплатно в течение 30 дней. Когда пробный период завершится, плата составит 279 руб. в месяц. Оплатить подписку можно с лицевого счета в приложении «Мой МТС». Подключить подписку клиенты смогут в мобильном приложении «Мой МТС» или в личном кабинете на сайте.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Центробанк вчинил 10 персональных исков ИТ-директору «Ингосстраха»

IBM сменила гендиректора российского офиса, назначив третью женщину подряд

Производство микросхем в Китае на грани краха. «Железо» для выпуска чипов ломается, а чинить его больше некому

Власти России нашли ответ на квантовую угрозу

В продажу вышел хакерский ИИ без тормозов. С ним можно проводить «продвинутые» кибератаки, совершенно не умея программировать

Миллионы легендарных индийских программистов на грани увольнения за ненадобностью. Программисты из других стран на очереди

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Сравниваем умные автоответчики на русском языке — какой выбрать?

Как легко сменить браузер и перенести закладки, пароли и историю

За какие новые функции фитнес-браслетов стоит платить в 2023 году

Показать еще

Наука

Гиганты юрских морей оказались в два раза больше косаток

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь

ИИ идентифицировал фигуры из загадочных линий Наски в Перу
Показать еще