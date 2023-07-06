«Философт» запустила продажи модулей образовательной платформы «Учебный портал»

ИТ-компания «Философт» предложила клиентам систему обучения для сотрудников «Учебный портал» помодульно.

«Учебный портал» — это образовательная платформа и система управления курсами. Одним из основных принципов системы является постоянное развитие компании через развитие сотрудников как главного ресурса. Основные задачи, которые закрывает продукт, это помощь в адаптации новичку, обучение, развитие работников и внутренняя мотивация сотрудников.

Система разделена на 7 модулей. Всю систему сразу покупать необязательно, можно приобрести несколько необходимых модулей.

Модуль «Оценка 360». Всесторонняя оценка сотрудника коллегами и руководителем. Способствует выявлению сильных сторон и западающих компетенций с целью корректировки развития работника; «Библиотека электронных и печатных книг»; «Компетенции» (кабинет учителя). «Прошивка» основных компетенций для любой должности в компании, назначение индивидуального плана развития сотрудника и контроль его выполнения; «Монетный двор». Бонусы, которыми можно поощрить сотрудников. Нематериальная мотивация. Корпоративная валюта; «Адаптация» (наставничество). Контроль прохождения адаптационного периода и отслеживание прогресса освоения необходимых курсов и знания для определенной должности. Анкеты обратной связи по итогам прохождения адаптации. Кабинет наставника; «Календарь». Планирование мероприятий по обучению; «Структура компании». Доступная визуализация структуры компании, которая позволяет найти нужное подразделение или сотрудника, а также ознакомиться с функционалом департаментов, отделов и специалистов. Возможность выбрать карьерный трек и сравнить текущие знания и компетенции сотрудника с профилем должности, на которую он претендует; «Кабинет руководителя». Контроль развития сотрудников, подготовка ИПР.

«Учебный портал» помогает повысить уровень компетенций сотрудников, организовать непрерывное дистанционное обучение и проверку знаний, обеспечить доступ к общим информационным ресурсам компании из одного окна.