«Диасофт» разработал продукт для архивации данных продуктов в составе платформ развития Digital Q

Объемы данных постоянно растут, нередко это ведет к замедлению работы IT-решений, выполнения регламентных операций, обновления структуры баз данных и других процессов. Вместе с ростом объема данных увеличивается и количество ресурсов, требуемых для их хранения. Продукт «Архивация данных» в составе платформ развития Digital Q, разработанный компанией «Диасофт», предназначен для архивации данных и позволяет увеличить производительность решений и очистить базу от неактуальных данных. Продукт реализован в микросервисной архитектуре на технологической платформе Digital Q.DataFlows, что обеспечивает его работу в режиме 24/7 и высокую производительность процессов архивации данных. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

«Архивация данных» позволяет уменьшить объем рабочей базы данных, высвободить дисковое пространство, сократить время проведения регламентных операций, а также избавиться от необходимости резервного копирования базы данных. Сокращение размера базы данных снижает стоимость владения ИТ-решением, работающего на ней.

Алгоритмы архивации гибко настраиваются: они могут выполняться в разрезе продуктов, периодически по запросу или по расписанию. Протокол архивации данных ведется автоматически. Продукт «Архивация данных» сохраняет связанную с архивными данными информацию и имеет функцию быстрого поиска и просмотра архивных данных.