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Wildberries запустил бесплатную программу поддержки партнерских ПВЗ с низким рейтингом

Цель программы – помочь предпринимателям, испытывающим трудности в управлении своими точками выдачи, повысить уровень клиентского сервиса и собственные доходы благодаря получению новых знаний и обмену опытом с экспертами об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Дебютная программа поддержки Wildberries стартовала в июне 2023 г. Первыми ее участниками стали тринадцать предпринимателей из различных регионов России и стран СНГ, чьи партнерские пункты выдачи получили наименьший рейтинг от покупателей – менее 0,25% от средних показателей по региону.

Программа полностью бесплатна и предназначена для обмена опытом, поддержки и развития бизнес-навыков предпринимателей, которые испытывают сложности в управлении своими пунктами выдачи заказов. Это позволит владельцам точек понять свои ошибки при организации работы самовывозов и повысить уровень клиентского сервиса.

Продолжительность программы длится один месяц. За группой закрепляется опытный ментор – успешный владелец партнерских точек выдачи заказов Wildberries. В режиме реального времени в онлайн-чате наставник консультирует предпринимателей по вопросам клиентского сервиса, оформления точек выдачи заказов, операционной деятельности, работе с программным обеспечением и многое другое. Участники программы также получают доступ к эксклюзивному образовательному контенту по работе с онлайн-платформой. Кроме этого, эксперты онлайн-платформы на еженедельной основе проводят онлайн-встречи с участниками, где подводят итоги недели, обсуждают успехи, зоны развития и ставят цели на предстоящую неделю.

«Мы готовы помогать, поддерживать и обучать наших партнеров, которые испытывают сложности в управлении точками. Инвестируем собственное время и экспертизу в их развитие. Надеемся, что программа поможет не только повысить уровень клиентского сервиса, но и увеличит бизнес-грамотность предпринимателей» — сказали представители Wildberries.

После завершения первой наставнической программы и анализа обратной связи от участников и ментора Wildberries рассмотрит возможность ее расширения.

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