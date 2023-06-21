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«Яндекс карты» начали показывать маршруты водного транспорта в Москве

«Яндекс карты» теперь показывают маршруты регулярного водного транспорта в Москве. В приложении появился первый маршрут от Киевского вокзала до ЖК «Сердце столицы». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В «Картах» можно смотреть расписание и прогноз прибытия судов. Для этого нужно нажать на причал или ввести в поиске номер маршрута. Также водный транспорт теперь учитывается при построении маршрутов. Карты показывают не только привычные маршруты на метро, автобусах и трамваях, но и участки, которые можно преодолеть по реке.

«В «Картах» мы постоянно расширяем возможности для пользователей и повышаем качество данных: добавляем новые виды общественного транспорта, следим за точностью расписаний и маршрутов. А главное, помогаем планировать поездки на чем угодно — теперь и на регулярных рейсах водного транспорта в Москве», — сказала Ольга Бобкова, руководитель продукта «Яндекс карт».

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«Яндекс карты» помогают ориентироваться в городе и отвечают на повседневные вопросы пешеходов и водителей. В них всегда можно узнать актуальный маршрут общественного транспорта. Выбирать места по фото, рейтингу и отзывам, а также — удобный способ до них добраться. Каждый месяц сервисом пользуется 85 млн человек.

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