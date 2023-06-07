«Ростех» в 4 раза увеличил ресурс спутника «Кондор-ФКА»

«Ростех» разработал технологию изготовления уникального негерметичного корпуса-терморегулятора для первого российского радиолокационного спутника зондирования Земли «Кондор-ФКА». Это позволило увеличить ресурс изделия в четыре раза по сравнению с герметичными космическими аппаратами – с 3 до 12 лет.

Герметичный корпус космических аппаратов со временем разрушается от столкновений с космическим мусором и других факторов. В результате нарушается температурный режим работы оборудования, и спутник выходит из строя. Корпус «Кондор-ФКА», изготовленный ОНПП «Технология», защищает оборудование от воздействий внешней среды и поддерживает необходимую для его работы температуру в негерметичных условиях.

«На орбите сегодня находится более 70 спутников, в которых использована продукция «Ростеха», и «Кондор-ФКА» – один из них. При создании его корпуса была использована технология, которая не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом, утверждают в «Ростехе». Корпус аппарата негерметичен, что позволило увеличить ресурс с 3-5 до 10-12 лет и создать его в рекордно короткие сроки – менее чем за три месяца. Кроме того, благодаря этой технологии был значительно снижен вес спутника, а его внутренние объемы увеличены на 15%», – сказал генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

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Также специалисты ОНПП «Технология» создали для «Кондор-ФКА» штангу, которая использована в его антенно-поворотном устройстве. Она не скручивается и не меняет длину при перепаде температур. Кроме того, на предприятии изготовили стабилизатор для антенны космического аппарата, который работает по принципу «волчка» и обеспечивает точное позиционирование приемо-передающих устройств в условиях невесомости.